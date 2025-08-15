Ги Буше об уходе Ткачева: «Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики в эру потолка зарплат»

Ги Буше высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

Омский клуб расторг контракт с форвардом. Соглашение действовало до 2030 года с зарплатой 120 млн рублей за сезон. 28 июля игрок перешел в «Металлург ».

– Вы говорили, что вам нужны неэгоисты, игроки с хорошей этикой. Ткачев не такой игрок?

– Ситуация с Ткачевым – это математика, не более. Со всеми шли переговоры, я в них не участвую, вопроса денег не касаюсь вообще. Если бы я мог, то взял бы всех самых дорогих игроков, но это так не работает.

– То есть вы бы его сохранили, если бы могли?

– Мы всех старались сохранить – и Буше, которому предлагали новый контракт зимой, и других. Это мудреные вопросы, в которых я вообще не участвую. После сезона мы обсудили, что нам нужно, но была проблема потолка зарплат. Так же случилось в «Торонто » с Митчем Марнером , его там не смогли вписать под потолок зарплат.

В приоритете у нас было улучшить линию обороны, без нее титулы не выигрываются. И мы не знали заранее, во сколько нам это встанет и скольких игроков мы сможем заполучить.

Когда вопрос с обороной был решен, картина стала прорисовываться. Ага, теперь у нас осталось вот столько денег, и нам нужно еще вот столько игроков. А после обороны приоритет – центры. Мы подписали Потуральски , что осталось? Это работа менеджмента.

– То есть можно сказать, что вам пришлось пожертвовать Ткачевым?

– Именно так, пришлось пожертвовать, и не только им. Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики. Мне повезло, что я не касаюсь денежных вопросов. Могу только порекомендовать, кого я бы хотел видеть.

Например, в январе мы рекомендовали таких ребят, как Буше, Спунер, и других. На тот момент они были в наших планах, но потом переговоры, задержки, и планы меняются. Ничего плохого не случилось, просто в хоккее все очень быстро меняется. Сейчас так, а завтра уже может быть все иначе.

Но в нашей команды не было никого, кого бы мы хотели выгнать. Просто пришлось принимать решения, чтобы собрать лучший возможный состав по определенным позициям. И в процессе стало понятно, что мы можем себе позволить, а что – нет. Я говорю в целом, а не о конкретном игроке.

Тебе может нравиться игрок, но если тебе надо заполнить три позиции, а зарплаты этого игрока как раз будет достаточно, чтобы их закрыть, то закрыть три позиции подчас важнее, чем закрыть одну. И с центрами это важнее всего. Какими бы хорошими ни были крайние, нужно иметь деньги под потолком, чтобы закрыть приоритетные вопросы. Так что нет тут никакой истории.

Мой ответ прост: будь то Ткачев или другие ребята, весь вопрос математики в эру потолка зарплат. Очень сложная головоломка. Даже сейчас нам нужны еще два игрока, но их надо будет вписать в потолок. Что-то мы хотели сделать, однако не могли. Это ежедневная борьба. Даже богатые команды не могут получить абсолютно все что хотят, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.