  • Ги Буше об «Авангарде»: «Мне нравится каждый трансфер, пока что мы идеально сработали. Но кое-чего все равно не хватает – надо добавить глубины, особенно в центре»
1

Ги Буше сказал, что доволен каждым трансфером «Авангарда».

Состав команды, в частности, пополнили защитники Вячеслав Войнов, Джозеф Чеккони и Артем Блажиевский, форварды Александр Волков, Михаил Котляревский, Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Дмитрий Рашевский. 

– Что скажете об обновленном составе, вам он подходит?

– Мне нравится каждый трансфер, ни одного нет, которым я бы был недоволен. Это редкость, обычно бывают хорошие сделки, а бывают не очень. Но, думаю, пока что мы идеально сработали, чтобы получить то, что хотим.

Нам нужно было добавить габаритов, скорости, нужно было очень сильно улучшить линию обороны. А это очень тяжело, редко когда удается заполучить одного-двух великолепных защитников, а мы получили больше. Так что я очень доволен. И в линию атаки мы взяли несколько высококлассных россиян, Потуральски – топ-центр.

Но нам все равно кое-чего не хватает, и мы над этим работаем. Возможно, получится усилиться уже сейчас, или это займет какое-то время. Но мы не хотим соглашаться на меньшее. Если так, то лучше оставить пока все как есть, пока мы не найдем именно то, что нам нужно. Спешки нет, мы довольны теми игроками, которые сейчас у нас есть.

Просто надо добавить немного глубины, особенно в центре. После вратаря и обороны центры – самая главная позиция. Можно иметь в составе кучу звездных крайних, но без центров это не будет работать. Сейчас нам не хватает, по крайней мере, одного центра и в целом двух игроков, – сказал главный тренер омского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
