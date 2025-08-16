  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о победе России на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал – с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл... В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»
5

Плющев о победе России на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал – с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл... В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»

Владимир Плющев вспомнил о победе сборной России на МЧМ-2002.

Специалист возглавил молодежную сборную после победы на ЮЧМ-2001 со сборной до 18 лет. 

На турнире в Чехии россияне завоевали золотые медали, обыграв в финале молодежную сборную Канады (5:4). 

– Наверное, самый типичный выпад в вашу сторону за это время: «С таким количеством звезд, как у Плющева, выигрывал бы каждый дурак!» Вы лично собрали все команды?

– Ну, насчет того, что каждый дурак... Наш мэтр, Петр Ильич Воробьев, на домашнем чемпионате-2001, за год до нашего успеха в Чехии, лихо проиграл, с треском. Я бы даже сказал просрал, имея шикарный состав 1982 года рождения.

Второе – все говорят, что у меня в составе был Ковальчук. Но мало кто в курсе, что Илья после юниорского чемпионата в Финляндии уехал в НХЛ и никогда не играл за «молодежку». Ну а собирал эту команду лично я – с 16 лет.

– Причем, как понимаю, под стиль, который повторял лучшие образцы советского хоккея?

– Под этот стиль я себе и ребят подбирал. Приглашал их не по сведениям из компьютера, как многие. Всегда говорил, что мне нужен игрок, который не просто подставляет клюшки в пустые ворота, а умеет создавать моменты и их реализовывать. Всегда знал, что кроме хорошей атаки требуется всегда и надежная оборона, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
logoПетр Воробьев
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoИлья Ковальчук
logoКХЛ
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoВладимир Плющев
logoсборная России U18
суперлига России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Ковальчук: «Не хотел бы быть джентльменом года в хоккее. Дацюк мог и #####, и играл чисто, элегантно. Поэтому он выигрывал эту награду»
1311 августа, 13:59
Ковальчук о завершении карьеры: «Скоро все будет объявлено. Я уже не так серьезно готовлюсь к сезону, как раньше. У меня больше свободного времени, играю в падел»
14 августа, 16:16
Плющев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Избиение младенцев. Понятно, что игра с элементами шоу, но разница в мастерстве со звездами НХЛ – пропасть!»
1215 июля, 04:22
Главные новости
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Хотим играть в более агрессивный хоккей, без отката. Мы обязаны расти и идти дальше. Даже чемпион потеряет свои позиции, если остановится»
148 минут назад
Контрольные матчи. «Сибирь» примет «Сокол», «Спартак» сыграет с новокузнецким «Металлургом»
сегодня, 03:55
Кадри хочет сыграть за Канаду на Олимпиаде-2026: «Думаю, что заслужил шанс. За последние несколько сезонов я это доказал – статистикой и победным опытом»
1сегодня, 03:20
«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»
4сегодня, 03:05
Генменеджер «Монреаля» о Демидове: «Он не один в центре внимания. От Сузуки ждут 100 очков, от Кофилда – 40 голов, от Хатсона – прорыва, от Слафковски – нового уровня игры»
10вчера, 20:38
Ги Буше об иностранных тренерах в КХЛ: «Вопрос к тем, кто нас нанял, мы же не сами искали работу в России. Мне годами звонили с предложениями, я не рассматривал их по личным причинам»
7вчера, 20:15
«Шанхай» заплатит около 55 млн рублей Квинни за год. У форварда 36 очков в 50 матчах АХЛ в прошлом сезоне (Артур Хайруллин)
4вчера, 19:53
Плющев о работе в сборной: «На ЧМ-2003 должен был попасть в топ-8, задачу выполнил. Мне устроили показательную порку, в ФХР договорились, что Плющев захватил власть, все делал сам»
8вчера, 18:47
Гендиректор «Авангарда»: «Хотим стоить дороже, звучать масштабнее, чем просто в Омске. Нужен федеральный бренд»
5вчера, 18:17
Кубок Минска. «Металлург» обыграл минское «Динамо» – 3:1
8вчера, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Когда играет элита элит, хочется стать частью этого. Я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, что я могу»
20 минут назад
Артюхин об уходе Ливо из «Салавата»: «Со стороны Уфы это выглядело не очень. Клуб не по спортивным интересам поступил, но на бумаге вопросов нет»
33 минуты назад
Канада не вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, уступив США в полуфинале. На предыдущих 7 турнирах был только один финал без канадцев – когда команда не приехала
сегодня, 03:40
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
вчера, 20:54
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»
1вчера, 19:36
«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне
1вчера, 19:21
Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
вчера, 19:03
Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»
3вчера, 18:26
Якупов о «Шанхае»: «Мне без разницы, что происходит с «Куньлунем». Искусственно созданная команда, держит курс на Китай. В Петербурге будет непросто, у СКА большая армия болельщиков»
2вчера, 17:44
«Детройт» подписал контракт с Хэмоником на год с зарплатой 1 млн долларов. У защитника 242 очка в 900 матчах в НХЛ
2вчера, 16:49