Плющев о победе России на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал – с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл... В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»

Владимир Плющев вспомнил о победе сборной России на МЧМ-2002.

Специалист возглавил молодежную сборную после победы на ЮЧМ-2001 со сборной до 18 лет.

На турнире в Чехии россияне завоевали золотые медали, обыграв в финале молодежную сборную Канады (5:4).

– Наверное, самый типичный выпад в вашу сторону за это время: «С таким количеством звезд, как у Плющева, выигрывал бы каждый дурак!» Вы лично собрали все команды?

– Ну, насчет того, что каждый дурак... Наш мэтр, Петр Ильич Воробьев, на домашнем чемпионате-2001, за год до нашего успеха в Чехии, лихо проиграл, с треском. Я бы даже сказал просрал, имея шикарный состав 1982 года рождения.

Второе – все говорят, что у меня в составе был Ковальчук . Но мало кто в курсе, что Илья после юниорского чемпионата в Финляндии уехал в НХЛ и никогда не играл за «молодежку». Ну а собирал эту команду лично я – с 16 лет.

– Причем, как понимаю, под стиль, который повторял лучшие образцы советского хоккея?

– Под этот стиль я себе и ребят подбирал. Приглашал их не по сведениям из компьютера, как многие. Всегда говорил, что мне нужен игрок, который не просто подставляет клюшки в пустые ворота, а умеет создавать моменты и их реализовывать. Всегда знал, что кроме хорошей атаки требуется всегда и надежная оборона, – сказал заслуженный тренер России.