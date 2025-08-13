«Спартак» продлит контракт с Ружичкой (Sport24)

«Спартак» продлит контракт с форвардом Адамом Ружичкой.

Московский клуб и словацкий форвард достигли договоренности о подписании нового контракта, сообщает Sport24.

В прошлом сезоне 26-летний игрок стал лучшим снайпером красно-белых в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах в регулярке, а в 12 играх плей‑офф отметился 12 (7+5) баллами.

«Авангард» и «Автомобилист» ведут борьбу за Ружичку. Форвард покинет «Спартак» (Михаил Зислис)