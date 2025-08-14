Ружичка продлит контракт со «Спартаком» на 2 года (ТАСС)
Нападающий Адам Ружичка продлит контракт со «Спартаком».
Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, срок соглашения будет рассчитан на два года
В минувшем сезоне Адам Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он отметился 12 (7+5) баллами.
Ружичка получит 45 млн рублей за сезон по новому контракту со «Спартаком», изначально игрок хотел 60 млн. Есть бонусы – 30-35 млн (Дмитрий Ерыкалов)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
