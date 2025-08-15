Брук об отпуске: «Трудился с родителями на ферме. Появились цыплята, надо было помогать. У отца несколько коров, я всегда приезжаю как раз в сезон отела»
Джош Брук рассказал, что во время отпуска помогал родителям на ферме в Канаде.
«Я очень усердно тренировался на льду и в тренажерном зале. Часто играл с друзьями в гольф, после зала приятно выбраться на поле и немного расслабиться.
Также проводил время с семьей, трудился с родителями на ферме. В этом году там появились цыплята, надо было помогать.
У моего отца еще есть несколько коров, а я всегда приезжаю домой как раз в сезон отела, за этим тоже нужно внимательно следить», – сказал канадский защитник минского «Динамо» Джош Брук.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: БЕЛТА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости