Брук об отпуске: «Трудился с родителями на ферме. Появились цыплята, надо было помогать. У отца несколько коров, я всегда приезжаю как раз в сезон отела»

Джош Брук рассказал, что во время отпуска помогал родителям на ферме в Канаде.

«Я очень усердно тренировался на льду и в тренажерном зале. Часто играл с друзьями в гольф, после зала приятно выбраться на поле и немного расслабиться.

Также проводил время с семьей, трудился с родителями на ферме. В этом году там появились цыплята, надо было помогать.

У моего отца еще есть несколько коров, а я всегда приезжаю домой как раз в сезон отела, за этим тоже нужно внимательно следить», – сказал канадский защитник минского «Динамо» Джош Брук.