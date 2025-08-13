Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»

Леонид Тамбиев получил в подарок часы после победы над минском «Динамо».

«Адмирал » обыграл команду тренера Дмитрия Квартальнова со счетом (5:2) в Кубке Минска.

– Что вам подарили?

– Я немножко в шоке. Часы! Первый раз за свою карьеру как тренер что-то получаю в подарок.

– Давайте вернемся к матчу. Насколько все получилось сегодня?

– Смотрим, что получается, переносится с тренировки. Приятно, что забросили шайбы, реализовали моменты. Есть над чем работать.

– Насколько важно принимать участие в турнире?

– Для «Адмирала» это как манна небесная. Каждый год проводим сборы в Минске, мы довольны. Все время ищем спарринг-партнеров. Мы довольны, – сказал главный тренер «Адмирала».