  • Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»
Тамбиеву подарили часы после 5:2 с «Динамо» Минск: «Я в шоке! Первый раз за тренерскую карьеру получаю подарок»

Леонид Тамбиев получил в подарок часы после победы над минском «Динамо».

«Адмирал» обыграл команду тренера Дмитрия Квартальнова со счетом (5:2) в Кубке Минска. 

– Что вам подарили? 

– Я немножко в шоке. Часы! Первый раз за свою карьеру как тренер что-то получаю в подарок. 

– Давайте вернемся к матчу. Насколько все получилось сегодня? 

– Смотрим, что получается, переносится с тренировки. Приятно, что забросили шайбы, реализовали моменты. Есть над чем работать. 

– Насколько важно принимать участие в турнире? 

– Для «Адмирала» это как манна небесная. Каждый год проводим сборы в Минске, мы довольны. Все время ищем спарринг-партнеров. Мы довольны, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoАдмирал
logoЛеонид Тамбиев
logoКХЛ
logoДинамо Минск
Кубок Минска
