6

КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории

В клубах Фонбет Чемпионата КХЛ вновь работают 4 главных тренера из Канады.

В сезоне-2025/26 в чемпионате буду работать Бенуа ГруТрактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар ГалланШанхай Дрэгонс»). 

В сезоне-2021/22 в КХЛ тренировали Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Билл Питерс («Автомобилист») и Айван Занатта («Куньлунь»). 

В сезоне-2019/20: Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Крэйг Мактавиш («Локомотив») и Курт Фрэйзер («Куньлунь»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoЖерар Галлан
logoАйван Занатта
logoЛокомотив
logoШанхай Дрэгонс
logoТрактор
logoАвангард
logoБенуа Гру
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
Канадская хоккейная лига
logoГи Буше
logoКХЛ
Билл Питерс
Курт Фрэйзер
logoКрэйг Вудкрофт
logoДинамо Минск
logoАвтомобилист
logoБоб Хартли
logoКрэйг Мактавиш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о канадских специалистах в КХЛ: «Скажу как тренер: мы теряем свою самобытность»
15сегодня, 11:21
Виталий Прошкин: «Присутствие иностранных тренеров – плюс для КХЛ. Но я английского не знаю, мне было бы сложно общаться»
12 августа, 18:59
Самые эффективные игроки КХЛ. Высчитали стоимость каждого очка
3012 августа, 17:35
Главные новости
Фетисов о канадских тренерах в КХЛ: «Я за конкуренцию, если специалисты высокого уровня. У них свои методики»
15 минут назад
Депутат Свищев о словах Пулккинена: «Если в КХЛ тебе было так плохо, верни зарплату. Те иностранцы, кто действительно любит Россию, остаются, меняют гражданство, образуют семьи»
34 минуты назад
Кубок Минска. «Металлург» разгромил «Ладу» – 6:0
545 минут назад
Щитов об Овечкине: «Доходность «Вашингтона» зависит от него, все будут стремиться увидеть легенду. Весь мир следил, когда он побьет рекорд Гретцки»
151 минуту назад
Овечкин о встрече Путина и Трампа: «Обе страны любят хоккей, надеюсь, это сработает как связующее звено»
5сегодня, 12:55
Ги Буше о принципиальных соперниках «Авангарда»: «Побеждать хочется всех, но СКА особенно»
4сегодня, 11:51
Михайлов о канадских специалистах в КХЛ: «Скажу как тренер: мы теряем свою самобытность»
15сегодня, 11:21
Серавалли о будущем Рословика: «Почему не «Ванкувер»? Это было бы логично. У «Торонто» все непросто с потолком зарплат»
1сегодня, 10:57
Губерниев об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «Скандинавское лицемерие. Он был без работы, его позвали, отмыли, как пса Шарика. Живет на наши бабки и в колодец плюет»
9сегодня, 10:29
Ги Буше об «Авангарде»: «Хотим не эгоистичных игроков, кто работает на команду, а не на себя. Нам нужны те, кто хотят стать лучшими, уходят из зоны комфорта»
7сегодня, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Авангарда» Серебряков о футболе: «За российским не слежу особо, за АПЛ – да. За «Челси» с детства болею»
1 минуту назад
Контрольный матч. «Ак Барс» встретится с «Нефтехимиком»
133 минуты назад
Скворцов о Ларионове-младшем: «В СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом, попрекать папой-тренером при возможности, в отличие от «Торпедо»
58 минут назад
Плющев о Ливо: «Слишком дорогой игрок для «Салавата» на сегодня. Клубу нужно было просто об этом заявить»
сегодня, 12:02
Погребняк сыграл в хоккейном матче к 70-летию Медведева: «Иваныча – с днем рождения, а «Зенит» – чемпион!»
2сегодня, 11:38
Якупов о СКА: «Думал, буду там до конца, все было здорово. Ошибался, куда я только не поехал после! Было принципиально вернуться и выиграть каждый матч первое время»
сегодня, 11:07
Скворцов о КХЛ: «Хотелось, чтобы клубы несли больше ответственности за руководство. Подписали пятилетний контракт на «буртильон» рублей – не расторгайте его за 15 копеек»
сегодня, 10:41
Барулин о Гальченюке: «Сильный снайпер для КХЛ. У Алекса отличная реализация, трудовая этика. Если я отдавал ему удобный пас, он обязательно забивал»
сегодня, 09:55
Алексеев о рекорде Овечкина: «Вашингтону» дали два выходных подряд, было круто. Незабываемое событие»
сегодня, 09:31
«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)
сегодня, 09:20