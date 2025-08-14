КХЛ начнет сезон с 4 канадскими тренерами во главе клубов в третий раз в истории
В клубах Фонбет Чемпионата КХЛ вновь работают 4 главных тренера из Канады.
В сезоне-2025/26 в чемпионате буду работать Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).
В сезоне-2021/22 в КХЛ тренировали Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Билл Питерс («Автомобилист») и Айван Занатта («Куньлунь»).
В сезоне-2019/20: Крэйг Вудкрофт («Динамо» Минск), Боб Хартли («Авангард»), Крэйг Мактавиш («Локомотив») и Курт Фрэйзер («Куньлунь»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости