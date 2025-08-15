  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»
0

Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»

Анатолий Карпов верит в положительные последствия от встречи Путина и Трампа.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

– Есть ли надежда, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет положительный сдвиг российского спорта на международную арену?

– Надежда есть на все. Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире. Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча даст толчок для решения многих вопросов, – сказал 12-й чемпион мира по шахматам.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
logoВладимир Путин
logoДональд Трамп
Политика
logoАнатолий Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Песков на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп возвращение российских спортсменов: «Вряд ли»
2230 минут назад
Колосков о встрече Путина и Трампа: «Не связываю ее с изменениями для российского спорта. У них есть более важные темы»
8вчера, 18:02
Ирина Роднина: «Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Там уже все решено»
28вчера, 16:58
Главные новости
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана, Аронян, Гукеш, Вашье-Лаграв, Со, Домингес сыграют в блиц
сегодня, 06:00
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Каруана победил в рапиде, Аронян – 2-й, Гукеш – 4-й
113 августа, 23:17
Магнус Карлсен о EWC по шахматам: «Я никогда не видел ничего подобного. Это большой шаг в будущее для шахмат»
2 августа, 06:32
Расписание EWC по шахматам. 1 августа. Плей-офф. Магнус Карлсен стал чемпионом турнира
31 августа, 19:20
Магнус Карлсен из Liquid стал чемпионом EWC по шахматам. Он выиграл 250 тысяч долларов
11 августа, 19:07
Хикару Накамура победил Арджуна Эригайси на EWC по шахматам в матче за третье место
11 августа, 15:12
Прямая трансляция матча Магнус Карлсен – Алиреза Фируджа в финале EWC шахматам
1 августа, 12:48Live
Oskemen Open. Россиянин Гребнев победил, опередив по дополнительным показателям Раппорта
131 июля, 20:04
Ян Непомнящий вылетел с EWC по шахматам. Он уступил Арджуну Эригайси
131 июля, 14:48
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий идет на 14-м месте
31 июля, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50