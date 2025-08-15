Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»
Анатолий Карпов верит в положительные последствия от встречи Путина и Трампа.
Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
– Есть ли надежда, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет положительный сдвиг российского спорта на международную арену?
– Надежда есть на все. Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире. Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча даст толчок для решения многих вопросов, – сказал 12-й чемпион мира по шахматам.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
