Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»

Анатолий Карпов верит в положительные последствия от встречи Путина и Трампа.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

– Есть ли надежда, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет положительный сдвиг российского спорта на международную арену?

– Надежда есть на все. Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире. Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча даст толчок для решения многих вопросов, – сказал 12-й чемпион мира по шахматам.