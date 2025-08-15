Бояркин об уровне чемпионата Казахстана: «После КХЛ скорости кажутся особенно низкими, класс игроков упал. В «Барыс» чаще берут из «Номада», в других клубах нет перспектив»

Никита Бояркин сопоставил уровень чемпионата Казахстана, КХЛ и ВХЛ.

– Каков уровень чемпионата Казахстана? В сравнении с КХЛ – пропасть?

– Конечно! После КХЛ скорости там кажутся особенно низкими. Класс самих игроков тоже упал. Хотя, может быть, это мне раньше казался чемпионат Казахстана сильным, потому что я сам был молодой. Сейчас даже волнения особо нет в играх, когда возвращаешься туда из КХЛ.

– Вы ведь и в ВХЛ успели поиграть за «Сарыарку». Вышка тех лет тоже сильнее чемпионата Казахстана?

– Я бы сказал, что да. В чемпионате Казахстана ниже скорости. А еще разница в мотивации. В «Барыс», как правило, рассматривались только игроки «Номада ». Так что у хоккеистов в других клубах нет особых карьерных перспектив.

– Как, в таком случае, позапрошлый сезон, полностью проведённый в «Номаде», не откинул вас назад в развитии?

– У меня все-таки огонек в глазах еще был! «Номад» к тому же играл в Континентальном кубке. Еврокубки – это в любом случае интересно. Я больше 60 матчей за сезон отыграл. Это то, что было нужно.

Необходимо было перезагрузиться, получить игровую практику. Спасибо за это тренерам. Багаж уверенности, который я вынес из того сезона – это не шаг назад, а два шага вперед, – сказал вратарь «Барыса ».