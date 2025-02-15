Бояркин травмировался, неудачно потянувшись за шайбой. Вратаря «Барыса» увезли на носилках

Никита Бояркин получил травму в матче с «Ладой» и покинул площадку.

«Барыс » принимает клуб из Тольятти (2:2 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале второго периода голкипер казахстанского клуба потянулся за шайбой после броска форварда «Лады» Андрея Алтыбармакяна и получил повреждение.

Бояркин не смог подняться самостоятельно, ему потребовалась медицинская помощь. Вратарь покинул площадку на носилках Вместо него на лед вышел Юхан Маттссон .