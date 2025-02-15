Бояркин травмировался, неудачно потянувшись за шайбой. Вратаря «Барыса» увезли на носилках
Никита Бояркин получил травму в матче с «Ладой» и покинул площадку.
«Барыс» принимает клуб из Тольятти (2:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале второго периода голкипер казахстанского клуба потянулся за шайбой после броска форварда «Лады» Андрея Алтыбармакяна и получил повреждение.
Бояркин не смог подняться самостоятельно, ему потребовалась медицинская помощь. Вратарь покинул площадку на носилках Вместо него на лед вышел Юхан Маттссон.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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