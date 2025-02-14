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Ротенберг о ставке на местных в «Барысе»: «Это лучше, чем платить легионерам непонятные зарплаты. Хоккей в Казахстане идет в правильном направлении. Сборная добьется успехов на ЧМ в будущем»

Роман Ротенберг высказался о «Барысе» и развитии хоккея в Казахстане.

Вчера СКА одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Барыса».

– «Барыс» вышел против СКА с тремя дебютантами. Вы, как тренер сборной России и СКА, как эксперт в этой области, что думаете по поводу ставки на местных в «Барысе»?

– Это важно очень, это правильно. Видно развитие. Здорово все сыграли, создали много сложностей за счет скорости. Команда физически хорошо подготовлена. Знаю, что много баллонов, с жилетами работают. Тяжело ребятам, наверное, тренироваться. Но в это же время мы видим, что они не уступают физически, на уровне КХЛ играют здорово. Это возможность.

Для развития это очень важно. Это лучше, чем брать легионеров, платить какие-то им зарплаты непонятные, какие-то непонятные агенты. Поэтому это правильный подход.

У нас похожая стратегия, философия. Мы стремимся развивать молодых. Нужно давать им доверие, игровое время. Бывают ошибки, но важно тренеру видеть перспективу игрока и понимать, что этот игрок сегодня, может, допустил ошибку. Как у нас Иван Демидов с «Ак Барсом» допустил пять ошибок в обороне. Закончил игру с «минус 5». О чем это говорит? Что он должен улучшить. В это же время он лучший бомбардир нашей команды.

Мы должны давать возможности, не рубить с плеча, за ошибку не наказывать, а объяснять, доверять, развивать. Это работа тренера. Намного проще взять готового игрока и с ним добиться какого-то временного успеха, но нам не нужен временный успех, нам нужно, чтобы наши ребята развивались. И за счет этого развития мы добивались командного результата.

У нас тоже молодые ребята. У нас Егору Заврагину 19 лет, Ване Демидову 19 лет, Матвею Короткому 19 лет. Такого же возраста, как были ребята в «Барысе». Это опыт, они прошли систему нашу. У нас все команды готовятся по единой системе игры. Мы мониторим всех, со всеми на связи, это огромная работа. И МХЛ, и ВХЛ, и школа детская, академия СКА.

Я вижу, что «Барыс» идет в этом направлении. Мы это обсуждаем много с Аскаром Маминым. Мы с ним обсуждаем эти направления. Я думаю, что мы идем в едином направлении.

И вот это решение – делать ставку на местных ребят, я думаю, это очень важно. И зрители знают, ходят на этих ребят. И местные детишки, которых я здесь видел, очень воспитанные мальчики, видно, что любят очень хоккей, техничные ребята. Они развиваются.

Я думаю, что в этом плане хоккей в Казахстане идет в правильном направлении. Я уверен, что в будущем сборная Казахстана добьется успехов на чемпионате мира и в группе А будет играть, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «От синей линии» в YouTube
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