Бояркин о Кравеце в «Барысе»: «Смена тренеров – всегда новая мотивация, пинок под зад! Моя задача будет заключаться в том, чтобы проявить себя после травмы»

Никита Бояркин высказался о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса».

– Как восприняли новость о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса»?

– Мы с ним пару раз пересеклись в раздевалке. Познакомились, он спросил о моем здоровье. О хоккейных делах говорить еще рано, у меня продолжается восстановление.

Смена как руководства, так и тренеров – это всегда новая мотивация. Можно сказать, новый пинок под зад! Моя основная задача будет заключаться в том, чтобы постараться проявить себя после травмы перед новым тренером, – сказал вратарь «Барыса » Никита Бояркин .