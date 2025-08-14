  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бояркин о Кравеце в «Барысе»: «Смена тренеров – всегда новая мотивация, пинок под зад! Моя задача будет заключаться в том, чтобы проявить себя после травмы»
Бояркин о Кравеце в «Барысе»: «Смена тренеров – всегда новая мотивация, пинок под зад! Моя задача будет заключаться в том, чтобы проявить себя после травмы»

Никита Бояркин высказался о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса».

– Как восприняли новость о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса»? 

– Мы с ним пару раз пересеклись в раздевалке. Познакомились, он спросил о моем здоровье. О хоккейных делах говорить еще рано, у меня продолжается восстановление.

Смена как руководства, так и тренеров – это всегда новая мотивация. Можно сказать, новый пинок под зад! Моя основная задача будет заключаться в том, чтобы постараться проявить себя после травмы перед новым тренером, – сказал вратарь «Барыса» Никита Бояркин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
