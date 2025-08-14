Бояркин о Кравеце в «Барысе»: «Смена тренеров – всегда новая мотивация, пинок под зад! Моя задача будет заключаться в том, чтобы проявить себя после травмы»
Никита Бояркин высказался о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса».
– Как восприняли новость о назначении Михаила Кравеца главным тренером «Барыса»?
– Мы с ним пару раз пересеклись в раздевалке. Познакомились, он спросил о моем здоровье. О хоккейных делах говорить еще рано, у меня продолжается восстановление.
Смена как руководства, так и тренеров – это всегда новая мотивация. Можно сказать, новый пинок под зад! Моя основная задача будет заключаться в том, чтобы постараться проявить себя после травмы перед новым тренером, – сказал вратарь «Барыса» Никита Бояркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости