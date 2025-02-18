Вратаря «Барыса» Бояркина прооперируют в Германии. Срок восстановления – 5-6 месяцев

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин будет прооперирован в Германии.

Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев .

Ранее стало известно, что вратарь «Барыса» выбыл на длительный срок из-за травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«К сожалению, плохой диагноз подтвердился, хотя предварительно мы надеялись на лучшее. В ближайшее время Никита отправится в Германию, и там его прооперируют.

Как обычно в таких случаях бывает, срок восстановления – 5-6 месяцев. Где он будет проходить реабилитацию, решат врачи», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне игрок провел 38 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

Страшное в КХЛ: травма основного вратаря «Барыса». Его унесли на носилках