Вратаря «Барыса» Бояркина прооперируют в Германии. Срок восстановления – 5-6 месяцев
Вратарь «Барыса» Никита Бояркин будет прооперирован в Германии.
Об этом сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Ранее стало известно, что вратарь «Барыса» выбыл на длительный срок из-за травмы передней крестообразной связки правого коленного сустава.
«К сожалению, плохой диагноз подтвердился, хотя предварительно мы надеялись на лучшее. В ближайшее время Никита отправится в Германию, и там его прооперируют.
Как обычно в таких случаях бывает, срок восстановления – 5-6 месяцев. Где он будет проходить реабилитацию, решат врачи», – сказал Бабаев.
В нынешнем сезоне игрок провел 38 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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