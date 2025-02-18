  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки
2

Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок из-за травмы.

«В матче с «Ладой» Никита Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Барыс» желает Никите скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении клуба. 

В нынешнем сезоне игрок провел 38 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

Страшное в КХЛ: травма основного вратаря «Барыса». Его унесли на носилках

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
logoНикита Бояркин
logoSports – Казахстан
logoБарыс
logoКХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бояркин травмировался, неудачно потянувшись за шайбой. Вратаря «Барыса» увезли на носилках
15 февраля, 13:58
Ротенберг о Заврагине: «Где еще в КХЛ играет 19-летний вратарь? Надо его поддерживать. Третьяку в ЦСКА Тарасов дал возможность играть, и он стал величайшим вратарем в истории мирового хоккея»
3613 февраля, 21:49
Бояркин о вызове 11 игроков «Барыса» на Азиатские игры: «Руководство решило, что турнир важен для республики. Чтобы дети на что-то ориентировались и видели, что команда может выигрывать»
210 февраля, 07:23
Рекомендуем
Главные новости
Артур Хайруллин о Майорове и Якушеве на матче «Спартака»: «Они 25 лет не разговаривали друг с другом! Примирение произошло по ходу этого сезона, инициатором стал президент клуба Усачев»
331 минуту назадФото
Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
1647 минут назад
КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»
7сегодня, 09:00
Мэттьюс и Макэвой пропустили матч против Швеции из-за травм. Салливан надеется, что сборной США не придется довызывать игроков на финал с Канадой
5сегодня, 07:50
Андрей Назаров: «Оппоненты начали понимать, что мир стал многополярным. У недругов ничего не получится – благодаря нашей сплоченности и объединению вокруг национального лидера»
27сегодня, 07:10
Комтуа об отказе пожимать руку Ивану Морозову: «Грязный игрок, не уважаю таких. Я приглашал его на бой, а он просто уезжал на скамейку»
21сегодня, 06:55
Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу
14сегодня, 06:35
«Вашингтон» откроет мемориальную доску в том месте, где Овечкин искупался в фонтане, отмечая победу в Кубке Стэнли-2018
22сегодня, 05:58Фото
Кравчук о Турнире четырех наций: «Высочайший уровень хоккея! Жаль, что нет сборной России. Для Канады место лучшего раздражителя заняли США – из-за Трампа»
17сегодня, 05:40
Кросби (1+4) и Веренски (0+5) набрали больше всех очков на групповом этапе Турнира четырех наций
3сегодня, 04:40
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко о Турнире четырех наций: «Хорошие матчи, высокое мастерство. России однозначно не хватает. Мы бы боролись за первое место»
21 минуту назад
Валерий Каменский: «КХЛ развивается, интерес к лиге очень большой. Это видно по количеству зрителей и по накалу на матчах. Мы видим много аншлагов»
2сегодня, 09:20
Хедман о финале Турнира четырех наций: «США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш»
2сегодня, 08:54
Игорь Кравчук: «Вертикаль в хоккее США налажена идеально. Нет фарм-лиг, зато все базируется на университетском спорте. Американцы – явные фавориты Турнира четырех наций»
4сегодня, 08:31
Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»
4сегодня, 08:17
Хедман о Швеции на Турнире четырех наций: «Разочарованы тем, что не попали в финал. Но у нас хороший задел на будущее. Можем рассчитывать на успех на домашнем ЧМ и Олимпиаде»
2сегодня, 07:25
Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом»
4сегодня, 07:20
Кросби об игре Макдэвида и Маккиннона против Финляндии: «Это было мощно. Они сразу же задали тон, чего и ждут от топ-игроков»
1сегодня, 05:10
Барков о 3:5 в матче с Канадой: «Финляндия была близка к тому, чтобы спастись. Но отыграться с 0:4 непросто. Тем более, против лучшей команды в мире, возможно»
сегодня, 04:58
Гранлунд набрал 3+1 в 3 играх и стал лучшим бомбардиром сборной Финляндии на Турнире четырех. Он сделал дубль за 23 секунды на 59-й минуте матча с Канадой
2сегодня, 04:25
Рекомендуем