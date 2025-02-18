Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки
Вратарь «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок из-за травмы.
«В матче с «Ладой» Никита Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.
«Барыс» желает Никите скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении клуба.
В нынешнем сезоне игрок провел 38 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.
Страшное в КХЛ: травма основного вратаря «Барыса». Его унесли на носилках
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Барыса»
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