Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин выбыл на длительный срок из-за травмы.

«В матче с «Ладой» Никита Бояркин получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава.

«Барыс» желает Никите скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне игрок провел 38 матчей, отражая в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

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