Бердин об игре клюшкой: «Это мой стиль. Рад, что в «Ак Барсе» это приветствуются. Если тренеры будут за, я буду чаще так действовать»

Михаил Бердин высказался переходе в «Ак Барс».

Вратарь отразил 18 из 19 бросков в товарищеском матче против «Нефтехимика» (4:1). Ранее он подписал с «Ак Барсом» однолетний контракт.

– Первая игра – это важно, хотелось показать себя перед болельщиками. Для меня важно было показать свой уровень, заслужить доверие ребят. Я стараюсь заряжаться на каждую игру. Для меня игра – это удовольствие. Я всегда выхожу на лед с горящими глазами.

– Не удивило, что столько болельщиков сегодня пришло?

– Я знал, что Казань – хоккейный город. Не удивило. Это очень приятно. Когда столько людей приходит на товарищеский матч, ты понимаешь, ради чего летом работаешь.

– Как быстро удалось договориться о контракте с «Ак Барсом»?

– Долго.

– Сколько по времени?

– Пару месяцев.

– Насколько удивились, что «Авангард» решил отказаться от вас?

– Я уже примерно понимал, что так будет.

– Много спасений сегодня совершили. Учитывая, что летом готовились без команды, в какой форме вы сейчас?

– Я серьезно готовился, не просиживал время на диване. Но все равно тренировки – это одно, а игры – совсем другое. Мне хотелось проявить себя. У нас еще есть время до начала сезона, чтобы подойти к нему в хорошей форме. 

– Много клюшкой сегодня играли.

– Это мой стиль игры, я всегда так играю. Я рад, что в «Ак Барсе» это приветствуются. Если тренеры будут за, я буду чаще так действовать, – сказал вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин.

