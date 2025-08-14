Скворцов о Ларионове: «Как любому гению, ему трудно донести до игроков, что конкретно нужно делать в последовательности событий, чтобы пришел результат. Тренер он еще начинающий»
Роман Скворцов поделился мнением о тренере Игоре Ларионове.
Специалист ранее возглавил СКА.
– Игорь Ларионов – это популист и теоретик или недооцененный тренер?
– Игорь Николаевич – профессор. И, как любому гению, ему достаточно трудно донести до своих игроков, что конкретно нужно делать в целой последовательности событий для того, чтобы пришел результат. Потому что сам он выходил и делал, не особо отдавая себе отчет в том, как это происходит.
Да и тренер он еще, по большому счету, начинающий. По-человечески хочется, чтобы у него все получилось, профессионально своей самостоятельной работой он пока ничего не доказал, – сказал комментатор Роман Скворцов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости