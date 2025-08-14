Скворцов о Ларионове: «Как любому гению, ему трудно донести до игроков, что конкретно нужно делать в последовательности событий, чтобы пришел результат. Тренер он еще начинающий»

Роман Скворцов поделился мнением о тренере Игоре Ларионове.

Специалист ранее возглавил СКА.

– Игорь Ларионов – это популист и теоретик или недооцененный тренер?

– Игорь Николаевич – профессор. И, как любому гению, ему достаточно трудно донести до своих игроков, что конкретно нужно делать в целой последовательности событий для того, чтобы пришел результат. Потому что сам он выходил и делал, не особо отдавая себе отчет в том, как это происходит.

Да и тренер он еще, по большому счету, начинающий. По-человечески хочется, чтобы у него все получилось, профессионально своей самостоятельной работой он пока ничего не доказал, – сказал комментатор Роман Скворцов.