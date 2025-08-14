Савельев о Грималди в СКА: «Топ-3 легионер в КХЛ, очень хорошее усиление. В силу роста не смог закрепиться в НХЛ, но его талант неоспорим»

Сергей Савельев считает новичка СКА Рокко Грималди легионером уровня топ-3 в КХЛ.

Вчера армейцы объявили о двухлетнем контракте с 32-летним американским нападающим.

«Для СКА это очень хорошее усиление. Грималди – это топ-3 легионер, который будет играть в КХЛ.

Давно следил за игрой Рокко. Это очень сильный игрок, который, возможно, в силу своего роста не смог до конца закрепиться в НХЛ. Но при этом его уровень таланта неоспорим. Он играл за сборные своей страны всех возрастов.

Никаких проблем у него с адаптацией в КХЛ не возникнет. Тем более, Игорь Ларионов проповедует игру в атаку, а не в откат и плотную и жесткую оборону.

В этой системе игры Грималди сможет использовать свои скоростные и снайперские навыки», – сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.

СКА заплатит Грималди 184 млн рублей за 2 года и 100 млн за попадание в топ-3 игроков КХЛ по определенным показателям (Михаил Зислис)