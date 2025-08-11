Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»

Агент Ильи Карпухина высказался о будущем защитника в СКА.

Мы приняли квалификационное предложение от СКА и рассчитывали остаться в этом клубе, но новый главный тренер (Игорь Ларионов – Спортс”) не видит Карпухина в составе.

Сейчас Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой», – сказал агент Александр Черных .

СКА готов отпустить Карпухина. Защитник ждет предложений («Советский спорт»)