Скворцов о Ларионове-младшем: «В СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом, попрекать папой-тренером при возможности, в отличие от «Торпедо»
Роман Скворцов поделился мнением об Игоре Ларионове – младшем.
Ларионов-младший ранее подписал контракт со СКА. Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший. Ранее они вместе работали в «Торпедо».
– Сын Ларионова – это хоккейный мем или игрок, который докажет всем в сезоне?
– Ларионов-младший – добротный игрок КХЛ. У него сейчас новый вызов.
При всем уважении к «Торпедо», в СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом и при первой возможности попрекать папой-тренером.
Хотя играть под руководством отца – то еще испытание, – сказал комментатор Роман Скворцов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
