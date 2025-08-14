Скворцов о Ларионове-младшем: «В СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом, попрекать папой-тренером при возможности, в отличие от «Торпедо»

Роман Скворцов поделился мнением об Игоре Ларионове – младшем.

Ларионов-младший ранее подписал контракт со СКА . Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший. Ранее они вместе работали в «Торпедо».

– Сын Ларионова – это хоккейный мем или игрок, который докажет всем в сезоне?

– Ларионов-младший – добротный игрок КХЛ . У него сейчас новый вызов.

При всем уважении к «Торпедо », в СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом и при первой возможности попрекать папой-тренером.

Хотя играть под руководством отца – то еще испытание, – сказал комментатор Роман Скворцов.