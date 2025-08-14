  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Скворцов о Ларионове-младшем: «В СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом, попрекать папой-тренером при возможности, в отличие от «Торпедо»
0

Скворцов о Ларионове-младшем: «В СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом, попрекать папой-тренером при возможности, в отличие от «Торпедо»

Роман Скворцов поделился мнением об Игоре Ларионове – младшем.

Ларионов-младший ранее подписал контракт со СКА. Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший. Ранее они вместе работали в «Торпедо». 

– Сын Ларионова – это хоккейный мем или игрок, который докажет всем в сезоне?

– Ларионов-младший – добротный игрок КХЛ. У него сейчас новый вызов.

При всем уважении к «Торпедо», в СКА его игру будут рассматривать под увеличительным стеклом и при первой возможности попрекать папой-тренером.

Хотя играть под руководством отца – то еще испытание, – сказал комментатор Роман Скворцов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
