Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
Сергей Брылин высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее появилась информация, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
«Говоря по поводу встречи президентов, я очень надеюсь на хороший диалог и взаимопонимание.
Ну и на все позитивные моменты, которые будут происходить после. Время покажет», – сказал тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
