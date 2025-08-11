Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»

Сергей Брылин высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее появилась информация, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Говоря по поводу встречи президентов, я очень надеюсь на хороший диалог и взаимопонимание.

Ну и на все позитивные моменты, которые будут происходить после. Время покажет», – сказал тренер «Нью-Джерси » Сергей Брылин .