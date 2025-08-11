  • Спортс
Ротенберг о встрече Путина и Трампа: «Только позитивные ожидания. Верим, что переговоры пройдут в таком ключе, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международную арену»

Роман Ротенберг высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее появилась информация, что президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«У всех нас только самый позитивный настрой и ожидания от встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Если мы все будем позитивно настроены, то все получится.

Мы все верим, что переговоры пройдут в таком ключе, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международную арену. Мы все в это верим», – заявил член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Напомним, с 2022 года россияне не участвуют в турнирах по эгидой ИИХФ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
