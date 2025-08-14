Стадион «Тампы» переименован в Benchmark International Arena: «Права на название – это не только вывески и брендинг. Это общие ценности, доверие и видение»

Домашний стадион «Тампы» переименован в Benchmark International Arena.

Клуб объявил о соглашении, которое подразумевает многолетнее партнерство с международной компанией, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению.

В его рамках Benchmark International получила право на переименование стадиона «Лайтнинг », который раньше назывался Amalie Arena .

В рамках партнерства более 3 млн долларов некоммерческих пожертвований будут направлены в пользу местного сообщества.

«Мы с командой очень взвешенно подошли к решению о сотрудничестве с Benchmark International.

Права на название – это не только вывески и брендинг. Это общие ценности. Это доверие. И, прежде всего, это видение.

Benchmark International – это организация, которая руководствуется определенной целью. Они глобальны по своему охвату, амбициозны в своих идеях и глубоко привержены идее значимых перемен.

Во многом они отражают наши собственные цели», – сказал совладелец клуба Даг Островер.

Штаб-квартира Benchmark International находится в Тампе с 2010 года.