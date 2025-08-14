Стадион «Тампы» переименован в Benchmark International Arena: «Права на название – это не только вывески и брендинг. Это общие ценности, доверие и видение»
Клуб объявил о соглашении, которое подразумевает многолетнее партнерство с международной компанией, специализирующейся на сделках по слиянию и поглощению.
В его рамках Benchmark International получила право на переименование стадиона «Лайтнинг», который раньше назывался Amalie Arena.
В рамках партнерства более 3 млн долларов некоммерческих пожертвований будут направлены в пользу местного сообщества.
«Мы с командой очень взвешенно подошли к решению о сотрудничестве с Benchmark International.
Права на название – это не только вывески и брендинг. Это общие ценности. Это доверие. И, прежде всего, это видение.
Benchmark International – это организация, которая руководствуется определенной целью. Они глобальны по своему охвату, амбициозны в своих идеях и глубоко привержены идее значимых перемен.
Во многом они отражают наши собственные цели», – сказал совладелец клуба Даг Островер.
Штаб-квартира Benchmark International находится в Тампе с 2010 года.