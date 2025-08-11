Сэм О’Райлли – лучший проспект «Тампы» по версии Daily Faceoff, Готье – 2-й, Чата – 3-й, Дюк – 4-й
Сэм О’Райлли возглавил список лучших молодых игроков в системе «Тампы».
Daily Faceoff опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба на сезон-2025/26.
Первое место в топ-10 занял 19-летний нападающий Сэм О’Райлли.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Сэм О’Райлли;
2. Итан Готье;
3. Итан Чата;
4. Дилан Дюк;
5. Нико Хуухтанен;
6. Беньямин Раутиайнен;
7. Коннор Курт;
8. Джейсон Шогабай;
9. Джек Финли;
10. Йоона Саарелайнен.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
