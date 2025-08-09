  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Егор Соколов о единственной шайбе в НХЛ: «Когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется»
0

Егор Соколов о единственной шайбе в НХЛ: «Когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется»

Егор Соколов поделился воспоминаниями о единственной шайбе в НХЛ.

Форвард забил за «Оттаву» в матче с «Тампой» (7:4) в апреле 2023 года, поразив ворота Брайана Эллиотта

Всего игрок, перешедший в «Торпедо» в этом году, провел 13 матчей в лиге – все за «Сенаторс». 

– Переживали, что в первом сезоне в НХЛ (2021/22 – Спортс) не было ни очков, ни голов?

– Нет. Самое главное для меня было то, что я играл. Конечно, хотелось забить первый гол, но я осознавал, что мне только 21 год и все еще впереди. Каждую минуту, которую я проводил в расположении «Оттавы», воспринимал как возможность для развития. Старался прочувствовать, что такое НХЛ.

– На следующий год вам удалось наконец отличиться.

– Сначала даже не поверил. Первое чувство, когда я увидел, что шайба пересекла линию ворот, - удивление. А уже потом, когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется и улыбается. Конечно, получил и много приятных сообщений от друзей и близких.Такие моменты запоминаются надолго.

Еще нужно поблагодарить «Оттаву»: клуб, когда в жизни игрока происходит значимое событие в карьере, делает памятный подарок – фотография игрока после матча и с командой и шайба в специальной рамке.

– Вы очень хладнокровно разобрались в том голе.

– Врать не буду, в ту секунду я десять раз поменял свое решение, как реализовать тот выход. На буллитах я никогда не подпускаю шайбу в домик голкиперу, а совершаю бросок. У меня был момент, который я смог реализовать, а как я это сделал, уже не имеет значения. В тот момент я побоялся бросать, потому что думал, что голкипер может прочитать меня по глазам, поэтому попробовал то, что я делаю не на постоянной основе, и получилось красиво, – сказал Соколов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoТампа-Бэй
logoТорпедо
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс
logoОттава
logoБрайан Эллиотт
logoНХЛ
logoЕгор Соколов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Соколов про обмен из ЦСКА в «Торпедо»: «Был шокирован, хоккейный бог оберегает меня от чего-то, значит. Мне не обидно, понимал, хоккей – это бизнес»
158 августа, 20:59
Соколов об НХЛ: «Достойного шанса не получил. Если бы мне дали 15-20 игр в топ-9 со средним временем около 12 минут и я бы себя не показал – другое дело»
78 августа, 14:55
ЦСКА обменял Соколова в «Торпедо», получив права на Коваленко
243 июля, 10:46
Главные новости
Кубок Минска. «Адмирал» играет с «Ладой»
27 минут назадLive
Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ он заработал. Видим результаты, клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях плей-офф»
732 минуты назад
Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»
242 минуты назад
Роман Ротенберг: «Хоккей – спорт номер один в России для меня. В нем сочетаются все нужные для мужчины качества. Но я люблю и футбол, баскетбол»
3253 минуты назад
Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»
3сегодня, 09:44
Зюзин о «Салавате»: «Хмелевски – мотор клуба, но даже Гретцки меняли в свое время. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов мало, бюджеты сформированы»
2сегодня, 09:19
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
7сегодня, 08:59
Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»
3сегодня, 08:23
Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»
3сегодня, 08:14
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
128сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о возможном введении потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов. Чем больше наших ребят будет играть, тем больше российских звезд появится, как это происходит в хоккее»
210 минут назад
Александр Кадейкин: «В раздевалке «Трактора» хорошая атмосфера. Видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций. Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет»
20 минут назад
Барак о закрытии «Витязя»: «Расстроился, ведь я начал свою карьеру в КХЛ в этом клубе. Могу сказать только хорошее об организации»
сегодня, 09:57
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
сегодня, 09:30
Майк Джонсон об игре Брэди Ткачака на Турнире четырех наций: «Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен. Это свидетельство того, как он может влиять на успех команды»
сегодня, 08:49
Барак о Магнитогорске: «Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, город отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали классные рестораны»
6сегодня, 07:57
«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба
сегодня, 06:55Фото
Глава Самарской области о ЦСК ВВС: «Наша задача – развивать клуб и систему хоккея в регионе. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»
1сегодня, 06:40
«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»
сегодня, 06:27
Форвард «Калгари» Клапка о Пастрняке: «В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него»
2сегодня, 05:10