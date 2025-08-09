Егор Соколов о единственной шайбе в НХЛ: «Когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется»

Егор Соколов поделился воспоминаниями о единственной шайбе в НХЛ.

Форвард забил за «Оттаву» в матче с «Тампой » (7:4) в апреле 2023 года, поразив ворота Брайана Эллиотта .

Всего игрок, перешедший в «Торпедо » в этом году, провел 13 матчей в лиге – все за «Сенаторс».

– Переживали, что в первом сезоне в НХЛ (2021/22 – Спортс) не было ни очков, ни голов?

– Нет. Самое главное для меня было то, что я играл. Конечно, хотелось забить первый гол, но я осознавал, что мне только 21 год и все еще впереди. Каждую минуту, которую я проводил в расположении «Оттавы», воспринимал как возможность для развития. Старался прочувствовать, что такое НХЛ.

– На следующий год вам удалось наконец отличиться.

– Сначала даже не поверил. Первое чувство, когда я увидел, что шайба пересекла линию ворот, - удивление. А уже потом, когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется и улыбается. Конечно, получил и много приятных сообщений от друзей и близких.Такие моменты запоминаются надолго.

Еще нужно поблагодарить «Оттаву»: клуб, когда в жизни игрока происходит значимое событие в карьере, делает памятный подарок – фотография игрока после матча и с командой и шайба в специальной рамке.

– Вы очень хладнокровно разобрались в том голе.

– Врать не буду, в ту секунду я десять раз поменял свое решение, как реализовать тот выход. На буллитах я никогда не подпускаю шайбу в домик голкиперу, а совершаю бросок. У меня был момент, который я смог реализовать, а как я это сделал, уже не имеет значения. В тот момент я побоялся бросать, потому что думал, что голкипер может прочитать меня по глазам, поэтому попробовал то, что я делаю не на постоянной основе, и получилось красиво, – сказал Соколов .