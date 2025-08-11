Сергей Самсонов о Кучерове: «По тому, как он читает игру, Никита лучший в НХЛ. Насколько быстро он принимает решение, может отдать пас, открыться. Он опасен в любой момент»

Сергей Самсонов высоко отозвался об игре Никиты Кучерова.

– В своих интервью Дэн Мильштейн говорит о том, что Никита Кучеров – лучший хоккеист мира. Вы согласны с ним?

– Каждый год Кучеров доказывает, что он один из лучших. Допустим, Макдэвид настолько быстро двигается, что ему нет в этом равных. Я не уверен, что Никита когда-либо будет так же бегать, но по тому, как он читает игру с шайбой и без, то он лучший в лиге.

Насколько быстро он принимает решение, насколько быстро он может отдать пас, открыться. Он опасен в любой момент.

И мое мнение, Никита берет больше своей головой, чем феноменальной быстротой, на которую больше опирается Макдэвид.

– Есть такое мнение, что «Харт Трофи» ему мешают выиграть нехоккейные моменты – то, что он не дает интервью и что он закрытый человек. На ваш взгляд, это может повлиять?

– Возможно, да. В этом году он выиграл «Тед Линдсей Эворд», который вручается после опроса игроков. Он настолько важен, как и остальные трофеи. То, что ему не дают «Харт Трофи», иногда это может быть обидно, но в целом Никита доказывает, что каждый год он один из лучших.

И все, что я знаю о нем, – он живет хоккеем. Кучеров берет неделю после окончания сезона и начинает дальше пахать. Когда у таких людей есть огромный талант, плюс еще работоспособность они добираются до огромных вершин, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .