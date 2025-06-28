«Бостон» выбрал Хэгенса под 7-м номером на драфте НХЛ. В 2024 году форвард побил рекорд Кучерова по очкам за один ЮЧМ

«Бостон» выбрал Джеймса Хэгенса под номером на драфте НХЛ.

18-летний центрфорвард провел минувший сезон в составе Бостонского колледжа в NCAA .

На его счету 37 (11+26) очков в 37 играх в студенческом чемпионате США при полезности «+21».

Также он выиграл МЧМ-2025 с молодежной сборной США – 9 (5+4) очков в 7 играх на турнире.

В 2024 году Хэгенс стал серебряным призером ЮЧМ в составе сборной США U18 и обновил рекорд по очкам за один турнир (22 в 7 играх, 9+13), превзойдя достижение россиянина Никиты Кучерова (2011, 21 в 7, 11+10).