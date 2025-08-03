Хэгенс – лучший проспект «Бостона» по версии сайта НХЛ, Лиселль – 2-й, Минтен – 3-й
Джеймс Хэгенс возглавил список лучших молодых игроков в системе «Бостона».
Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших проспектов клуба. Первое место в топ-5 занял 18-летний нападающий Джеймс Хэгенс.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. н Джеймс Хэгенс;
2. н Фабиан Лиселль;
3. н Фрэйзер Минтен;
4. н Данс Лочмелис;
5. н Уилл Зеллерс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
