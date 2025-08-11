«Авангард» создаст пирамиду подготовки юных хоккеистов в регионе и лабораторию для обучения тренеров. В вертикаль планируется вовлечь около 8 тысяч человек

«Авангард» создаст пирамиду подготовки юных хоккеистов в регионе.

Также анонсировано создание лаборатории для обучения тренеров и высококвалифицированных кадров для хоккея.

В вертикаль планируется вовлечь около 7 тысяч спортсменов всех возрастных групп и около 1 тысячи специалистов.

«Наша задача – создать пирамиду [подготовки], чтобы эффективно находить талантливых детей, которые имеют шанс стать хоккеистами. Для этого необходимо создать всю необходимую инфраструктуру – дворовые коробки, воспитать тренеров, которые будут тренировать по единой методике.

По нашим расчетам, с такого региона, как Омская область, в систему необходимо вовлечь около 7 тысяч спортсменов. Конечная цель – чтобы лучшие проходили всю вертикаль, от дворовой площадки до команды КХЛ, и, в конечном итоге, вносили свой вклад в национальный спорт.

Тут прямая корреляция – чем больше детей вовлечено, тем больше талантов мы найдем. Обычно заявляют, что вертикаль – это МХЛ-ВХЛ-КХЛ. Мы сюда включаем академию и улицу. Очень важно, чтобы детей в тех же коробках учили квалифицированные специалисты», – рассказала начальник управления по связям с общественностью омского «Авангарда » Татьяна Козлова.