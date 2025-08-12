СКА подписал контракт с Бландиси на 2 года. У 31-летнего форварда 321 очко в 448 матчах АХЛ

Канадский нападающий Джозеф Бландиси стал игроком СКА.

Клуб подписал контракт с 31-летним форвардом. Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2026/27.

В прошлом сезоне Джозеф Бландиси провел 58 игр в АХЛ за «Торонто Марлис » в регулярном чемпионате, набрав 35 (15+20) очков.

Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

Всего в НХЛ он провел 101 игру и набрал 31 (10+21) очко, в АХЛ сыграл 448 матчей, отметившись 321 (126+195) баллом.