Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»

Агент Дмитрия Юдина высказался о будущем защитника.

– Недавно СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», а затем клуб расторг с ним контракт. Вы сразу понимали, что Дмитрий в Уфе не задержится?

– Мы надеялись на то, что он будет играть за эту команду, но в первую очередь из-за финансовых трудностей «Салавата» контракт Дмитрия был расторгнут.

– Как сейчас обстоят дела с его трудоустройством?

– Мы в переговорах с клубами.

– Со сколькими клубами идет конструктивный диалог?

– С тремя.

– Переговоры находятся на стадии завершения?

– В ближайшие дни все должно разрешиться, – сказал агент Александр Черных .