Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»
Агент Дмитрия Юдина высказался о будущем защитника.
– Недавно СКА обменял Юдина в «Салават Юлаев», а затем клуб расторг с ним контракт. Вы сразу понимали, что Дмитрий в Уфе не задержится?
– Мы надеялись на то, что он будет играть за эту команду, но в первую очередь из-за финансовых трудностей «Салавата» контракт Дмитрия был расторгнут.
– Как сейчас обстоят дела с его трудоустройством?
– Мы в переговорах с клубами.
– Со сколькими клубами идет конструктивный диалог?
– С тремя.
– Переговоры находятся на стадии завершения?
– В ближайшие дни все должно разрешиться, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
