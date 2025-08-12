Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»

Сергей Коньков оценил возможные трансферы СКА.

Ранее появилась информация , что состав армейцев могут пополнить Джозеф Бландиси и Рокко Грималди из АХЛ.

«Надо смотреть, сколько свободных средств осталось у СКА для приглашения квалифицированных игроков.

Любая команда в течение сезона будет искать возможность усилиться. Это нужно для того, чтобы бороться за Кубок Гагарина.

Селекция – постоянный процесс, потому что кто-то может выпадать из состава, а на рынке может появиться игрок, способный усилить команду.

Их будет немного, но любая команда будет вести поиски», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»