Коньков о возможных трансферах СКА: «Надо смотреть, сколько средств осталось. Селекция – постоянный процесс, команда будет вести поиски»
Сергей Коньков оценил возможные трансферы СКА.
Ранее появилась информация, что состав армейцев могут пополнить Джозеф Бландиси и Рокко Грималди из АХЛ.
«Надо смотреть, сколько свободных средств осталось у СКА для приглашения квалифицированных игроков.
Любая команда в течение сезона будет искать возможность усилиться. Это нужно для того, чтобы бороться за Кубок Гагарина.
Селекция – постоянный процесс, потому что кто-то может выпадать из состава, а на рынке может появиться игрок, способный усилить команду.
Их будет немного, но любая команда будет вести поиски», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
