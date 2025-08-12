Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ.

Форвард «Филадельфии » набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах прошлого регулярного чемпионата при полезности «минус 18».

«Были взлеты и падения. Моя задача – провести следующий сезон на одном дыхании, желательно без падений, чтобы не было таких затяжных серий, в которых ты не мог набрать очки, как это было в первом сезоне», – сказал Матвей Мичков .

Он также ответил на вопрос о желании забить лакросс-гол на уровне НХЛ.

«Если будет ситуация, то сделаю попытку. Но не обещаю, что забью», – добавил нападающий «Флайерс».

Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»