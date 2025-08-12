Мичков о лакросс-голах в новом сезоне: «Если будет ситуация – сделаю попытку. Но не обещаю, что забью»
Матвей Мичков оценил свой первый сезон в НХЛ.
Форвард «Филадельфии» набрал 63 (26+37) очка в 80 матчах прошлого регулярного чемпионата при полезности «минус 18».
«Были взлеты и падения. Моя задача – провести следующий сезон на одном дыхании, желательно без падений, чтобы не было таких затяжных серий, в которых ты не мог набрать очки, как это было в первом сезоне», – сказал Матвей Мичков.
Он также ответил на вопрос о желании забить лакросс-гол на уровне НХЛ.
«Если будет ситуация, то сделаю попытку. Но не обещаю, что забью», – добавил нападающий «Флайерс».
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости