Дядя Мичкова об отпуске Матвея: «Приехал в Пермь, в Кунгуре несколько раз был. Душевная встреча: у бабушки был юбилей – 75 лет, Матвей приехал, все вместе общались»

Дядя Матвея Мичкова рассказал, как форварда посетил бабушку во время юбилея.

Форвард «Филадельфии» проводит отпуск в России. Ранее он принял участие в «Матче года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

«В России Матвей уже давно. Матвей был в Москве, потом в Питере, затем приехал в Пермь и в Кунгур несколько раз приезжал. Мы встречались с ним!

Это очень душевная встреча была: у бабушки был юбилей – 75 лет, Матвей тоже приезжал, мы все вместе общались. Сейчас, если не ошибаюсь, он снова в Питер уехал.

О его дальнейших планах ничего сказать не могу, у него контракт, есть агенты, которые не всегда приветствуют интервью со СМИ», – сказал дядя форварда «Филадельфии» Матвея Мичкова Амир Нариманович.