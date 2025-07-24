Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»

Имя Матвея Мичкова внесли в Книгу знаменитых людей Кунгура.

20-летний форвард «Филадельфии» является уроженцем города Кунгур из Пермского края.

«Как один из авторов книги «Может, собственных Платонов» я собираю информацию обо всех уроженцах земли кунгурской, которые в каком-то направлении себя прославили.

Есть в ней имена писателей, журналистов, артистов, а в разделе «спортсмены» с 2023 года есть имя Матвея Мичкова .

Матвея я знаю лично. Просто когда-то я работал в школе, а его папа и тетя учились у нас. Пока опубликована лишь краткая биография о нем, никаких его трофеев в нашем музее пока, к сожалению, нет», – сказал директор Кунгурского музея-заповедника Сергей Мушкалов.