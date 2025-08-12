Комтуа о продлении контракта с «Динамо»: «Клуб хочет видеть меня и дает почувствовать себя своим. Очень хочу выиграть титул в следующем году»

Максим Комтуа назвал прошлый сезон в «Динамо» одним из лучших в карьере.

В конце июля канадский нападающий продлил соглашение с бело-голубыми на год.

«Мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, клуб предложил мне лучший вариант на следующий сезон. Мне очень понравилось там, это был один из моих лучших сезонов с тех пор, как я стал профессионалом.

Я в команде, которая хочет видеть меня у себя и дает мне почувствовать себя своим», – заявил Максим Комтуа .

Он также ответил на вопрос о возможном возвращении в НХЛ.

«Я буду решать последовательно, год за годом. В прошлом году мы проиграли в финале конференции, и я очень хочу выиграть титул в следующем году.

У меня было предложение на два года, но я выбрал однолетний контракт. Следующим летом я пересмотрю свои возможности, и, возможно, все изменится», – сказал форвард «Динамо ».

Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город. Здесь я вновь открыл удовольствие от игры в хоккей»