Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город. Здесь я вновь открыл удовольствие от игры в хоккей»

Максим Комтуа заявил, что Москва – отличный город, несмотря на репутацию страны.

В прошлом сезоне канадский форвард дебютировал в КХЛ. В составе «Динамо » он набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах регулярного чемпионата, а также 13 (7+6) баллов за 15 игр в Кубке Гагарина.

В конце июля Комтуа продлил контракт с бело-голубыми на год.

«Жена поехала со мной, и нам очень понравилось. У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город.

На льду, думаю, мне пришлось начинать с нуля. За последние несколько лет в Северной Америке произошло много событий, и мне нужно было от них избавиться.

Примерно через месяц я, кажется, снова стал тем игроком, которым хочу быть в своей карьере, и завершил сезон очень хорошо.

Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. В России я заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей», – приводит слова Максим Комтуа РБК со ссылкой на RDS.

Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»