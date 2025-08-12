Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город. Здесь я вновь открыл удовольствие от игры в хоккей»
В прошлом сезоне канадский форвард дебютировал в КХЛ. В составе «Динамо» он набрал 50 (21+29) очков в 62 матчах регулярного чемпионата, а также 13 (7+6) баллов за 15 игр в Кубке Гагарина.
В конце июля Комтуа продлил контракт с бело-голубыми на год.
«Жена поехала со мной, и нам очень понравилось. У страны сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город.
На льду, думаю, мне пришлось начинать с нуля. За последние несколько лет в Северной Америке произошло много событий, и мне нужно было от них избавиться.
Примерно через месяц я, кажется, снова стал тем игроком, которым хочу быть в своей карьере, и завершил сезон очень хорошо.
Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. В России я заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей», – приводит слова Максим Комтуа РБК со ссылкой на RDS.
