Сергей Самсонов о Сурине: «Похож на Ткачака из «Флориды». Уникальный игрок – он многое даст «Нэшвиллу», когда приедет»

Сергей Самсонов сравнил Егора Сурина с Мэттью Ткачаком.

В прошлом сезоне форвард «Локомотива» провел 41 матч в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 14 (7+7) очков. В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов за 19 игр.

– Другой обсуждаемый молодой игрок Gold Star – это Егор Сурин. Вы с ним персонально работаете?

– Я с ним общаюсь. Видео мы особо не разбираем: когда у ребят все хорошо идет, может быть, и не стоит это делать. Сурин здорово провел сезон, он в какой-то степени уникальный игрок.

Насколько я видел его игру, он похож на Ткачака из «Флориды». Такие хоккеисты всегда нужны командам. Когда он приедет в «Нэшвилл», думаю, он даст многое этой команде.

– Его отличает спортивная наглость, даже опытных игроков не боится и не стесняется…

– В любом виде спорта, в любом возрасте должна быть какая-то спортивная злость. Без нее никак. Самоуверенность в каких-то моментах помогает, в каких-то – нет, но, думаю, у Сурина есть хороший баланс в этом плане.

– Считается, что Gold Star увозит молодых игроков за океан, но вот Сурин останется в КХЛ еще на два года.

– Мое мнение: развиваться можно везде. Необязательно уезжать в раннем возрасте. Если у тебя все хорошо идет дома, зачем куда-то ехать? Если есть игровое время, если дают определенную роль в команде, если ты играешь в КХЛ, почему бы и нет?

Пробиваться через АХЛ это тоже не так просто. И зачастую, если посмотреть на ребят, которые выделялись в КХЛ, то у них потом лучше получается в Северной Америке. Потому что они уже поиграли в профессиональный хоккей, есть определенный опыт. Если дома все идет хорошо, я не сторонник того, чтобы рано уезжать.

– То есть можете отговаривать молодых игроков от отъезда?

– Мы всегда общаемся на эту тему. Это не то решение, которое принимается просто. У нас большая команда, которая может посоветовать что-то игрокам.

Мы отталкиваемся от того, насколько готовы ребята в определенный момент, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.

Сергей Самсонов о Дацюке: «Талантливый, но трудолюбивый игрок – с такими можно выигрывать Кубок Стэнли. «Детройту» очень повезло»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
