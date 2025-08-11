Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
– Очень много обсуждался невероятный рекорд Александра Овечкина. В чем его секрет?
– Выступать так долго на таком уровне – это очень тяжело. То, что он до сих пор в свои годы забивает по 40 голов за сезон, это уникально.
Другая его исключительность – это то, что никто не может остановить его бросок. У меня есть знакомые, которые в прошлом были вратарям, и я задаю им вопрос: «Почему так тяжело остановить бросок Александра Овечкина?»
Они в один голос отвечают, что не могут прочитать бросок и понять, куда шайба полетит. Поэтому Александр – великий игрок, по-другому и не скажешь. Был очень рад за него, что он побил рекорд в этом году и что не пришлось ждать следующего сезона.
– Его рекорд еще долго не будет побит?
– Я думаю, оставаться на таком уровне так долго, пройти практически всю карьеру без травм – это очень тяжело сделать, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.