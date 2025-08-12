Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»

Сергей Самсонов высоко оценил игру Андрея Свечникова за «Каролину».

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего форварда 48 (20+28) очков при полезности «минус 8» в 72 матчах регулярки. В плей-офф Свечников записал на свой счет 12 (8+4) балла в 15 играх и «плюс 4».

– Многие отмечают, что в «Каролине» Андрей Свечников до конца не может раскрыть свой потенциал.

– Если посмотреть на последний плей-офф Андрея, то и говорить нечего. Он был одним из лучших игроков не только в «Каролине», но и в лиге. Повторюсь, что это специфическая команда. В другой команде ты набрал бы на 15-20% очков больше, чем в «Каролине».

Поэтому я бы не стал сравнивать количество очков Андрея в регулярном чемпионате и то, чего он добился в плей-офф – там он всегда добавляет. Поэтому «Каролина » его ценит – это я точно знаю.

– В другой команде НХЛ Свечников бы показывал лучшую результативность?

– Я думаю, что это возможно. Но опять же, этот стиль «Каролины» дает результат. Допустим, в КХЛ выиграл «Локомотив ». Я много читал, что команда играет, скажем так, в закрытый хоккей.

Но я не уверен, что этот стиль намного отличается от игр в НХЛ – все плотно, определенная дисциплина у ребят с шайбой и без. Я бы не сказал, что «Каролина» просто играет от защиты.

«Флорида», которая выиграла Кубок Стэнли , играет примерно в тот же самый хоккей, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.