Сергей Самсонов об отстранении России: «Все, с кем общаюсь, хотят, чтобы сборная вернулась в ближайшее время – это пойдет на пользу и нам, и уровню турниров»
– Как бывшему игроку сборной России вам обидно за наших хоккеистов, которые сейчас не могут играть на международных турнирах?
– Конечно. Не только за взрослых ребят, но и за юниоров, у которых сейчас нет возможности сыграть на международных турнирах и чемпионатах мира. Это огромный минус, конечно. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время все это закончится и сборная России опять начнет играть на международной арене.
По большому счету нашей сборной не хватает на этих турнирах. С кем я ни общаюсь, все хотят, чтобы сборная России в ближайшее время вернулась – это пойдет на пользу не только команде, но и уровню соревнований.
– Без сборной России на последних чемпионатах мира ослабла конкуренция?
– Сто процентов, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.