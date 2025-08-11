Сергей Самсонов об отстранении России: «Все, с кем общаюсь, хотят, чтобы сборная вернулась в ближайшее время – это пойдет на пользу и нам, и уровню турниров»

Сергей Самсонов высказался об отстранении России от международных турниров.

– Как бывшему игроку сборной России вам обидно за наших хоккеистов, которые сейчас не могут играть на международных турнирах?

– Конечно. Не только за взрослых ребят, но и за юниоров, у которых сейчас нет возможности сыграть на международных турнирах и чемпионатах мира. Это огромный минус, конечно. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время все это закончится и сборная России опять начнет играть на международной арене.

По большому счету нашей сборной не хватает на этих турнирах. С кем я ни общаюсь, все хотят, чтобы сборная России в ближайшее время вернулась – это пойдет на пользу не только команде, но и уровню соревнований.

– Без сборной России на последних чемпионатах мира ослабла конкуренция?

– Сто процентов, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.