Сергей Самсонов о Дацюке: «Талантливый, но трудолюбивый игрок – с такими можно выигрывать Кубок Стэнли. «Детройту» очень повезло»

Сергей Самсонов оценил лучшие качества Павла Дацюка.

– В конце августа Дацюк проводит прощальный матч в Екатеринбурге. Вы приглашены на него?

– Да, я сейчас работаю над своими документами. Поэтому если все вовремя сделаю, то постараюсь подъехать.

Павел – мой очень хороший друг. Будет очень приятно сыграть в этом матче, а также пообщаться с ним немного. Поэтому, надеюсь, получится приехать.

– В чем уникальность Дацюка?

– Это человек, который добился всего. Очень талантливый как игрок, но огромный плюс, что очень трудолюбивый. Индивидуально сильный, двухсторонний игрок, и с такими хоккеистами можно выигрывать Кубок Стэнли.

И в какой-то степени «Детройту », конечно, очень повезло, что Павел отыграл практически всю свою карьеру в этом клубе, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов .

Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»