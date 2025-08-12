«Салават» предлагал Ливо переподписать контракт, снизив зарплату. Игрок отказался
«Салават» предлагал Джошу Ливо переподписать контракт со снижением зарплаты.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Радмир Сахибгареев.
Ранее появилась информация, что уфимский клуб расторг соглашение с нападающим. В качестве причины указано опоздание хоккеиста на сборы.
Зарплата Ливо должна была составить 110 млн рублей за сезон. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26».
В плей-офф у форварда «Салавата Юлаева» было 15 (2+13) результативных действий в 14 играх при полезности «плюс 2».
Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Радмира Сахибгареева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости