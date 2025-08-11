Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»

Артем Батрак высказался о ситуации с Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым».

Сегодня стало известно, что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.

По данным «Спорт-Экспресса», контракт был разорван без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему соглашению с «Салаватом» составляла 110 млн рублей за сезон.

Ранее появилась информация, что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.

– Я ждал этого раньше. И в какой-то момент даже поверил, что Ливо будет в команде. Никакой эмоции по этому поводу не испытываю, потому что все говорили и знали, что у «Салавата Юлаева » бюджет стал меньше, а Ливо со своей зарплатой уже не вписывался.

Просто странно получилось, что расторгли тогда, когда уже начались сборы. Говорят, что Джош не прибыл вовремя в расположение команды. Я просто не знаю, действительно ли кто-то искал повод, чтобы расторгнуть контракт.

Мне кажется, что в нынешней ситуации все делается по-доброму и без всяких причин. Не понял, в чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы.

– Найдет ли Ливо работу с сопоставимым окладом, что был в Уфе?

– С такой же зарплатой он сейчас точно ничего не найдет. То есть 100 миллионов рублей он не будет получать. Думаю, что все будет, как с Ткачевым , который расторг контракт с «Авангардом », а через некоторое время подписал соглашение с «Металлургом » с небольшим понижением.

Думаю, что у Джоша будет то же самое. Варианты есть, но уже их не так много. Вот если захочет ехать в «Шанхай Дрэгонс», то это одно. Почему бы и нет, кстати?

– «Салават Юлаев» сможет найти на рынке игроков после того, как освободили средства расторжением Ливо?

– Недавно смотрел состав клуба из Уфы, и, конечно, они стали слабее, потому что потеряли ключевых игроков, которых тяжело восполнить. С другой стороны, осталась пара Самонов – Вязовой, в воротах проблемы не должно быть, – сказал комментатор Артем Батрак.

Почему «Салават» избавился от Ливо: формально – за опоздание на сборы

КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»