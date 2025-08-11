Зюзин о «Салавате»: «Хмелевски – мотор клуба, но даже Гретцки меняли в свое время. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов мало, бюджеты сформированы»

Андрей Зюзин высказался о ситуации вокруг Саши Хмелевски и Джоша Ливо.

Сообщалось, что игроки могут покинуть «Салават».

Ранее появилась информация о том, что платежка «Салавата» в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. Уфимскому клубу необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.

– Вы провели в НХЛ больше десяти сезонов, как там могли бы разыграть уфимские активы?

– Начнем с Ливо. Сейчас говорят, что ему, лучшему снайперу КХЛ, в прошлом сезоне предложили завышенный контракт. Возможно.

Но при этом на рынке – в начале лета – было горячее время, когда Ливо с его контрактом был абсолютно ликвиден и мог состояться выгодный обмен. С большими ресурсами были «Авангард », «Куньлунь », еще несколько клубов. Можно было бы активно с контрактом Ливо поработать, уйти от запрета на обмен, получить качественную компенсацию.

Сейчас, насколько знаю, столь же непростая ситуация и с Хмелевски.

– Вы бы сейчас стали расставаться с уфимскими легионерами?

– На трансферном рынке надо работать быстро. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов в КХЛ осталось мало, а бюджеты сформированы. Выкупать его контракт тоже уже поздно – теперь по регламенту очень высокая компенсация.

Хмелевски, как любой элитный центр, – мотор «Салавата». Его очень ценят болельщики республики – и по делу! Но за адекватную цену в свое время меняли даже такого центрфорварда, как Уэйн Гретцки, – сказал бывший защитник «Салавата Юлаева » Андрей Зюзин .

Зюзин о Хмелевски: «Слышал, что клуб с Востока предлагает за него треть платежки «Салавата» и игроков. На эти деньги можно найти 2-3 крепких хоккеистов и закрыть судебные иски»