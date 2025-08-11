«Ливо поедет в «Трактор», ни в «Авангарде», ни в «Дрэгонс» его не будет». Павел Лысенков об уходе форварда из «Салавата»

Павел Лысенков заявил, что Джош Ливо перейдет в «Трактор».

Сегодня стало известно , что уфимский клуб расторг соглашение с 32-летним канадским нападающим.

По данным «Спорт-Экспресса», соглашение было разорвано без выплаты денежной компенсации. Зарплата Ливо по 2-летнему контракту с «Салаватом » составляла 110 млн рублей за сезон.

Ранее появилась информация , что платежка уфимского клуба в сезоне-2025/26 не превысит 500 млн рублей. «Салавату» необходимо вернуть накопленные за прошлые годы долги.

«По моей информации, Джоша Ливо не будет ни в «Авангарде », ни в «Дрэгонс » – судя по всему, канадец поедет в «Трактор », – написал журналист Павел Лысенков.