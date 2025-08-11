  • Спортс
  Новиков об Овечкине: «Был тяжелейший сезон, хочется отдохнуть, но он вернулся на родину. Он отдает дань нашему народу, проводит детские турниры, популяризует хоккей»
Юрий Новиков оценил решение Александра Овечкина приехать в Россию летом.

9 августа состоялся финал детского турнира Ovi Cup. В соревнованиях приняли участие 24 команды из России, Беларуси и Казахстана.

«Это очень правильно и политически, и человечески, когда наши великие спортсмены участвуют в таких мероприятиях. Понятно, что Овечкину тоже хочется отдохнуть, потому что человек – не машина. Но в этом плане он отдает дань нашему народу.

Тем самым Александр популяризирует хоккей и человеческие возможности. Это обязанность звезд во всем мире – заниматься благотворительностью и пропагандой своего вида спорта. Все дети хотят быть Овечкиными, они пришли на матч с родителями, сфотографировались и взяли автографы.

У Александра был тяжелейший сезон. Но он вернулся на родину. Здесь он готовится к сезону, отдыхает и организовывает детские турниры. Я к этому отношусь с уважением. Конечно, ему хочется дома побыть.

Но однажды моя учительница по русскому языку сказала: «Есть такое слово – надо». Вот это слово очень важно. Всем ребятам, которые приняли участие в Ovi Cup – мое уважение», – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
