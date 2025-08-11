Алексеев о рекорде Овечкина: «Когда Саша сравнял, лютый муравейник был. Гретцки зашел в раздевалку, праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли. Когда побил, тоже бурно отмечали»

Александр Алексеев рассказал, как в «Вашингтоне» отмечали рекорд Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

– Ближе к рекорду нарастало напряжение внутри команды?

– Да, конечно. Нам говорили, что много журналистов начнут ездить за пять матчей до рекорда. Но особенно чувствовалась атмосфера за три гола до рекорда.

Помню матч с «Чикаго», когда Саша сравнял – просто лютый муравейник был. После игры – как на финале Кубка Стэнли. Гретцки зашел в раздевалку. Праздновали, будто выиграли Кубок Стэнли . И когда побил рекорд – тоже бурно отмечали. Очень круто, – сказал защитник «Питтсбурга» Александр Алексеев, ранее выступавший за «Вашингтон».