Журова про фильм об Овечкине: «Нужно показать драму, что он преодолевал на пути к победам. С удовольствием смотрю «Легенду №17», «Движение вверх», фильмы про Роднину, Карпова»

Светлана Журова высказалась о том, что про Александра Овечкина снимут фильм.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » стал амбассадором сервисов «Яндекса» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала об Овечкине и показ документального фильма об Александре .

«Прекрасно, что про Овечкина снимут фильм. Я с удовольствием смотрю фильмы о наших спортивных героях – про Ирину Роднину, Анатолия Карпова, «Легенда №17», «Движение вверх» и многие другие.

У Овечкина тоже потрясающая история, которую обязательно нужно экранизировать. У него же интересный момент в биографии, что ему, юному спортсмену, очень помогала семья. Это очень важный момент.

Нужно показать драму в истории Овечкина, что он преодолевал на пути к победам. Обязательно надо показать замечательную маму, двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Татьяну Овечкину. История Овечкина не может быть без истории мамы, она должна быть встроена в этот фильм», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.