Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»

Сергей Самсонов заявил, что не видит разницы в менталитете россиян и американцев.

– Вы давно не были в России. Есть ли у вас ностальгия?

– Да, конечно, есть такое. Но так жизнь сложилась, что я живу в Северной Америке. Но я живу в России через ребят, с кем я общаюсь. Я постоянно в контакте с ними и все свои новости получаю от них.

– Сергей Брылин, который тоже давно живет и работает в Северной Америке, говорит, что не видит разницы между американским и русским менталитетом, и все зависит от конкретного человека.

– Я соглашусь, я тоже не вижу особой разницы. Допустим, когда российские ребята приезжают в Северную Америку, то я замечаю только языковой барьер. То, что менталитет совсем другой, сказать не могу.

– То есть нельзя говорить, что, банально, американцы более открытые, а русские – более закрытые?

– Все зависит индивидуально от человека. Обычно если игрок закрытый, то дело в языковом барьере. Нужно только время на адаптацию в плане жизненного быта. По большому счету я не замечаю большой разницы в менталитете.

– Приходилось слышать, что в Северной Америке хорошее отношение к русским. Это действительно так?

– Нормальное отношение, у меня не было никаких проблем с этим. Не замечал какого-то плохого отношения в сторону России или русских людей.

– Действительно там проявляют большой интерес к России, когда узнают, что вы родом оттуда?

– Да, им интересно. Многие до России никогда не доедут, поэтому у них есть много вопросов. Спрашивают, где вырос, как сюда приехал. То есть такие обычные, жизненные, бытовые вопросы.

Сейчас скорее больше спрашивают, как обстановка в России. Но на этот вопрос я не могу ответить, потому что не живу там, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.