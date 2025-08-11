  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1

Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»

Сергей Самсонов заявил, что не видит разницы в менталитете россиян и американцев.

– Вы давно не были в России. Есть ли у вас ностальгия?

– Да, конечно, есть такое. Но так жизнь сложилась, что я живу в Северной Америке. Но я живу в России через ребят, с кем я общаюсь. Я постоянно в контакте с ними и все свои новости получаю от них.

– Сергей Брылин, который тоже давно живет и работает в Северной Америке, говорит, что не видит разницы между американским и русским менталитетом, и все зависит от конкретного человека.

– Я соглашусь, я тоже не вижу особой разницы. Допустим, когда российские ребята приезжают в Северную Америку, то я замечаю только языковой барьер. То, что менталитет совсем другой, сказать не могу.

– То есть нельзя говорить, что, банально, американцы более открытые, а русские – более закрытые?

– Все зависит индивидуально от человека. Обычно если игрок закрытый, то дело в языковом барьере. Нужно только время на адаптацию в плане жизненного быта. По большому счету я не замечаю большой разницы в менталитете.

– Приходилось слышать, что в Северной Америке хорошее отношение к русским. Это действительно так?

– Нормальное отношение, у меня не было никаких проблем с этим. Не замечал какого-то плохого отношения в сторону России или русских людей.

– Действительно там проявляют большой интерес к России, когда узнают, что вы родом оттуда?

– Да, им интересно. Многие до России никогда не доедут, поэтому у них есть много вопросов. Спрашивают, где вырос, как сюда приехал. То есть такие обычные, жизненные, бытовые вопросы.

Сейчас скорее больше спрашивают, как обстановка в России. Но на этот вопрос я не могу ответить, потому что не живу там, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр, тренер по развитию игроков агентства Gold Star Сергей Самсонов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoНХЛ
Политика
logoСергей Самсонов
logoКХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Сергей Самсонов: «Демидов феноменально заехал в НХЛ. Он может забить, найти партнера, подержать шайбу, сыграть агрессивно. У него есть все задатки, чтобы стать звездой»
1вчера, 12:58
Ротенберг о встрече Путина и Трампа: «Только позитивные ожидания. Верим, что переговоры пройдут в таком ключе, что наши спортсмены как можно скорее вернутся на международную арену»
42вчера, 11:58
Главные новости
«Ак Барс» предлагал Петану 50 млн рублей в год – он получал 65 млн по прошлому контракту. Форвард уехал в Швейцарию (Артур Хайруллин)
6 минут назад
Крикунов о предложении возглавить «Сочи»: «Менял крышу у себя дома – поднимаю трубку, а там новый гендиректор клуба. По ходу разговора уже согласился»
118 минут назад
ФНС заблокировала счета Овечкина. Форвард «Вашингтона» не присылал декларации по ИП с 2023 года («Мash на спорте»)
2229 минут назад
Зампред Госдумы Жуков об ужесточении лимита в РПЛ: «Разве 5 легионеров – жесткий лимит? В КХЛ – не более 5 иностранцев. Это плохо влияет на развитие хоккея?»
4937 минут назад
Владимир Плющев: «Вокруг КХЛ бардак – легионеры могут перебежать в Европу без санкций, теперь и у нас перед ними нет обязательств. Шлейф от дела Ливо будет тянуться долго»
44 минуты назад
Шуравин – лучший проспект «Флориды» по версии сайта НХЛ. У защитника ЦСКА 44 матча в МХЛ и полезность «плюс 29» в прошлом сезоне
5сегодня, 06:45
Форвард «Динамо» Комтуа: «У России сейчас дурная репутация, но Москва все равно прекрасный город. Здесь я вновь открыл удовольствие от игры в хоккей»
35сегодня, 06:31
Сергей Самсонов о Дацюке: «Талантливый, но трудолюбивый игрок – с такими можно выигрывать Кубок Стэнли. «Детройту» очень повезло»
сегодня, 05:58
Плющев о КХЛ: «Контракты все больше напоминают филькины грамоты. После истории с Ткачевым вы не найдете хоккеиста, который подпишется на 3 года и больше»
8сегодня, 05:38
«Салават» предлагал Ливо переподписать контракт, снизив зарплату. Игрок отказался
14сегодня, 05:10
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Самсонов о Сурине: «Похож на Ткачака из «Флориды». Уникальный игрок – он многое даст «Нэшвиллу», когда приедет»
259 минут назад
Галузин о завершении карьеры: «В конце сезона говорил, что рассмотрю только «Витязь» или «Торпедо». Агент сказал, что таких вариантов нет»
1сегодня, 06:11
Бердин о переходе в «Ак Барс»: «Казань мне нравится культурой, порядком и красотой, обожаю треугольники с гусем. Приезжаю каждое лето»
2сегодня, 05:48
Защитник «Сибири» Приски: «Долгий перелет – 9,5 часа из Нью-Йорка в Стамбул, потом 6 часов – в Новосибирск. Андреофф и Бек говорили только хорошее о городе и команде»
2сегодня, 05:27
Барак о том, что в «Металлурге» стало много небольших форвардов: «Мы любим играть в очень быстрый хоккей, мне будет комфортно. Ткачев – невероятный плеймейкер»
сегодня, 04:55
18-летний форвард «Локо» Якуценак перешел в клуб WHL «Принс Джордж». У него 20 очков в 46 играх в МХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 03:55
«Барыс» подписал пробные контракты с Паутовым и форвардом сборной Казахстана Волковым, игравшим за «Арлан»
сегодня, 03:40
«Сиэтл» продлил Райкера Эванса на 2 года, кэпхит – 2,05 млн долларов. Защитник набрал 25 очков в 79 играх в прошлом сезоне НХЛ
1сегодня, 03:10
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
2вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59